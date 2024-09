BuCha: 9 voor Birkhof’s Arezzo Man bij vijfjarige springpaarden

De VDL-hengst Arezzo levert met Birkhof's Arezzo Man (Arezzo VDL x Last Man Standing) de topper in de eerste kwalificatie voor vijfjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf. Onder Sophie Hinners scoorde de hengst het hoogst van de 82 deelnemers: hij kreeg een 9 van de jury.