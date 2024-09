BuCha: Chaqueen en David Will overtuigend kampioen zevenjarigen

Vier maanden geleden liep Chaqueen (Chacoon Blue x Quicksilber) nog landelijk op A (90cm) en L (1.10m.)-niveau. David Will herkende het talent van de merrie en in no-time kreeg hij haar op het fikse zevenjarigen-niveau. Op de Bundeschampionate in Warendorf won Will beide kwalificaties en gisteren ook de finale (1,45m.) met de merrie.

Met de beide zeges in de kwalificaties was Chaqueen geen verrassing meer in de finale, maar dat ze een gewone omloop en een barrage op 1,45m.-hoogte geweldig en supersnel doorkwam, was voor David Will toch nog wel een beetje een verrassing. “Ongelooflijk hoe ze het hier gedaan heeft”, zei Will, diens stalcollega Sophie Hinners ook super zaken deed met een vierde plaats op Abou-Chaker NRW (v. Alaba) en een vijfde plaats op SMA Disney (v. Diaron).

Greta Reinacher

Zeer goede zaken deed ook de relatief onbekende Greta Reinacher met een tweede plaats op Fiorucci JH (v. Franco) en een 9e plaats op Brilliant Balou S (v. Balou du Rouet).

Helgstrand

Het brons ging op de Warendorfer Burandtwiese (de springring) naar een paard van Andreas Helgstrand. Helgstrand, die ooit aankondigde ook in de springpaarden te gaan met Rolf-Göran Bengtsson, kocht een paar jaar geleden samen met Bengtsson enkele springpaarden. Davis (v. Diarado) is één van die paarden en hij won brons onder de Zweed Bengtsson.

Uitslag

Bron: Horses.nl