BuCha: Copino VA naar hoogste punten in kwalificatie zesjarige springpaarden

Met 118 deelnemers werd de eerste kwalificatie voor zesjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf opgedeeld in drie afdelingen (met dus ook meerdere winnaars). De hoogste punten in de kwalificatie waren voor Copino VA (Cooper I x Coriano) met de Ier Diarmuid Howley, hij kreeg een 8,8. Een 8,7 was er voor Carlo 550 (Conthargos x Mylord Carthago) onder Christian Temme, Corlytender PS (Cornet's Balou x Messenger) onder Patrick Stühlmeyer en Kataro (Karajan x Perigieux) onder Christoph Wahler.