BuCha: David Will wint beide kwalificaties zevenjarigen

Stal V&W Equestrian (de stal van Richard Vogel, David Will en Sophie Hinners) lijkt het voor het zeggen te hebben op de Bundeschampionate dit jaar. In afwezigheid van Mr. Bundeschampionat Vogel (die op Spruce Meadows is) houden David Will en Sophie Hinners de eer hoog. Hinners deed het in alle kwalificaties goed (lees hier meer) en David Will won met de merrie Chaqueen (Chacoon Blue x Quicksilber) de tweede kwalificatieproef voor het Bundeschampionat voor zevenjarige springpaarden.

Op dinsdag won Will ook al de eerste kwalificatie met de merrie. Ook opvallend zijn de prestaties van Greta Reinacher: ze werd zowel dinsdag als vandaag tweede achter Will met de ruin Brilliant Balou S (v. Balou du Rouet). En Reinacher heeft met Fiorucci JH (v. Franco) ook nog een tweede ijzer in het vuur. De merrie werd 4e in de eerste kwalificatie en 6e in de tweede.

