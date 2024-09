BuCha: DSP Birkhof’s Elocin bovenaan bij vierjarige hengsten

In de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf namen dit jaar elf hengsten deel. DSP Birkhofs Elocin (Escamillo x Fürstenball) kwam onder Anna Casper met een 8,9 op de hoogste score. De hengst van Thomas Casper, vernoemd naar vrouw Nicole (Elocin is Nicole omgedraaid), kreeg onder andere een 9,5 voor de galop, een 9 voor de stap en een 9 voor het exterieur.