BuCha: ‘Gepensioneerde’ Eva Möller stuurt Be Sure naar titel bij zesjarige dressuurpaarden

Eva Möller kondigde vorig jaar haar wedstrijdpensioen aan, maar won gisteren haar twintig-zoveelste titel op de Bundeschampionate. Met Be Sure (Benicio x Scuderia) won ze met een 8,74 het kampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. Brons was er in dit kampioenschap niet: Veuve Clicquot (Vitalis x Fürst Heinrich) met Lars Ligus en Bacchabundus (Blue Hors Baron x Dimaggio) met Jerome Schneiders liepen naar een ex aequo tweede plaats en wonnen beide zilver.

Op de Verdener Championate verbaasde Eva Möller vriend en vijand door een jaar na haar aangekondigde wedstrijdpensioen toch weer de piste binnen te rijden. Ze greep met Be Sure de titel bij de zesjarigen en kwalificeerde zich voor de Bundeschampionate. In Warendorf zette ze die succesreeks voort en voegde nog een titel aan haar al uitgebreide palmares toe. Toch is de terugkeer in de sport waarschijnlijk maar tijdelijk. “Be Sure heeft zich met Leonie Richter voor het Bundeshampionat gekwalificeerd, maar werd vervolgens niet geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden. We vonden het zonde om hem hier dan niet te laten zien. Daarom heb ik me met hem geprobeerd te kwalificeren en dat heeft goed uitgepakt.”

Be Sure in finale beter bij de les

In de kwalificatieproef voor zesjarigen won Bacchabundus, Veuve Clicquot werd tweede en Annika Korte stuurde Dheelis (Dancier x Sir Donnerhall I) naar de derde plaats. Möller en Be Sure werden vierde met een 8,3. Wat spanning in de stap (7,7) haalde ook het cijfer voor de submission (7,9) wat naar beneden. In de finaleproef was Be Sure meer op z’n gemak: er kwam een 8,4 voor de stap en een 8,8 voor submission op het protocol te staan. Met daarnaast negens voor de draf en aanleg en een 8,5 voor de galop kwam hij tot het winnende totaal van 8,74.

Dubbel zilver

Jerome Schneiders met Bacchabundus. Foto: Sabine Wegener/Equitaris

Jerome Schneiders werd met Bacchabundus vorig jaar reservekampioen op het Belgisch kampioenschap voor vijfjarigen en dit jaar kampioen bij de zesjarigen. Na de winst in de kwalificatieproef was er in de finale zilver. De Oldenburger kreeg van alle zesjarigen het hoogste cijfer voor de submission (negen) en kwam tot een 8,62 gemiddeld. Exact diezelfde score was er voor Veuve Clicquot en Frederic Wandres’ partner Lars Ligus. De ruin viel vooral op met z’n galop en aanleg (8,7’s).

Uitslag.

Bron: Horses.nl/St. Georg