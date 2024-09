BuCha: Greta Heemsoth wint goud en zilver in finale vijfjarige dressuurpaarden

Greta Heemsoth beleefde een dubbel succes in de finale voor vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate. Met Felice (Fürst Samarant x Riverside) maakte ze na de overwinning in de kwalificatieproef haar favorietenrol waar door ook de finale op haar naam te schrijven. Daarnaast greep ze met Endorphin (Escolar x Don Nobless) ook nog eens het zilver. Ines Fleischmann maakte met DSP Dante's Sunrise S (Dante Weltino x Fürstenball) de top drie compleet en won brons.

Felice overtuigde in de finale met haar lichtvoetige manier van bewegen en haar energieke gebruik van het achterbeen. Dat leverde een 9,3 op voor zowel de draf als galop, een 9,2 voor de aanleg, negen voor de submission en een 8,2 voor haar stap. Met een negen gemiddeld werd ze terecht kampioen.

Endorphin via kleine finale naar zilver

Greta Heemsoth met Endorphin. Foto: Sabine Wegener/Equitaris

Stalgenoot Endorphin won vorig jaar de reservetitel, maar was in de kwalificatieproef van dit jaar niet goed bij de les. Hij kwam met een 7,46 (mede door een 6,8 voor de submission) niet verder dan plaats 42. Via de kleine finale (derde met 8,34) wist hij tot een startplek in de finale te veroveren en prolongeerde zijn reservetitel van een jaar eerder. In de finale liep Endorphin zijn beste proef van het kampioenschap en kwam met onder andere negens voor de draf en aanleg (en een 8,4 voor de submission) tot een 8,74.

Stabiele verrichting brengt DSP Dante’s Sunrise S het brons

Publiekslieveling DSP Dante’s Sunrise S liep met Ines Fleischmann naar het brons. De ruin liet een heel stabiele verrichting zien: 8,8 voor de draf en galop, 8,7 voor de stap, 8,5 voor de aanleg en 8,2 voor de submission. Het leverde een gemiddelde van een 8,6 op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl