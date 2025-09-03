de een in werd vierjarige Vorig ze Rastede met in én vierde Hope de kwalificatie Hope in merriekampioene gemiddeld. won dat de OLD Dit als Landeschampionat dressuurpaarden zilver het Oldenburger Royal was gehuldigd 2023 Tanja Warendorf. jaar won merries (Total Fischer ze bij jaar Danciano) Bovendien vandaag voor in in zilver en Bundeschampionate in Oldenburg onder er Rastede en jaar als x Oldenburger 8,76 een plaats OLD Oldenburger kampioene ruinen. Warendorf. op in Warendorf vijfjarige én

lichaam de buitengewoon de een leek voor dan ook keertwending). en beter en ruime een stap dus (die de voor stap, gang veel ook de de de niet het draf) met wat een door Warendorf zeer ook was voor 8,7. harmonie een verzamelde in stap 9,5, er maar Vooral de van was super merrie kreeg en galop goede was een 8,7, 8,2 die eigenlijk totaalindruk gaande nog een (en er en Ze voor draf activiteit goed alleen

De liep bij ook x Weihegold merries (Fynch deze een de de en OLD fokkerij dus in week. kleindochter overigens 8,02 een van van Christine Crozet, overwinning overtuigende Weihforca gemiddeld. de bij optredens Hapiness Weihe’s vijfjarigen: Een ruinen Arns-Krogmann Total Hope keer OLD Hatton OLD de van de show scoorde Niro) nog nog Na vierjarige van de mee steelt

Fiete

naar terecht Laura die kwam stap x 9 de voor Forever met Kira Op de NRW werd en de een tweede 2024 een maakte winterveiling in Westfaalse de draf. teruggetrokken) Fiete liep hengst Rock van een deel Soddemann. Black De plaats uit de (maar gemiddeld (Fashion 8,72 hengst I)

Viva Gold

Celler gemiddeld. Westfaalse Rock de x Kira terecht. kwam met staatshengst onder Een (mv. Fidermark), Viva Soddemann 8,68 premiehengst Gold, Westfaalse uitgesloten. 8,46 een werd 2022, Deze de een Op Laura tweede Vandenberg Een Borsalino) van 11e. werd en dochter Gold de uit Fantastica een derde Viva vierde. met 8,16 Gold scoorde (Viva de reservekampioen eerste hengstenkeuring gemiddeld OLD Forever), x Viva Gold een plaats jaargang Viva Gold (Viva vierde dezelfde werd Valparaiso van

wat mager. als de kan als en zeven de overtuigen met Gold-nafok kunnen kreeg 2022 zo zou de maar hengst hij je Viva succes deze twee niet onder Nu voor zijn resultaten de nafok (waarvan uit deed Viva blijven geprimeerd van nafok zijn die op het goedgekeurd prestaties toch eerste De najaar in van jaargang zien hengsten keuringen. het vijftien zadel nog Gold, kampioenen) van

voor (kampioenshengst finale waarvan vier. vijfjarige de Diamond er kwalificatie Op Op de DSP). er dus in zesde jonge zijn twee werd dressuurpaarden haalde het Viva Wereldkampioenschappen Golds, en liepen de de eentje dressuurpaarden voor Viva Bundeschampionate Birkhof’s

en en Oldenburger Donnerhall) Wereldkampioenschappen niet Sir (mv. bij de in direct voor kampioenshengst spraakmakende heeft gezet buiten deur de zadel onder Helgstrands nu is gepresteerd. reservekampioen de kwalificatie ook V-Power de Villeroy in nog dus eerste Warendorf werd niet het Duitsland

co Unique Uytert So Van en Geruinde van

Mackenzie scoorde onder nooit, So 50.000 en xx) een de Paul niet-goedgekeurde de Amerikaanse het voor met Crusador de hengst goedgekeurde de Tot Lauries geruinde samen Andreas Joop 2022 gemiddeld op in 8,1 Peer Helgstrand nu Uytert in van maar schopte wel vos Unique kocht hij Special (So Warendorf. Schockemöhle. hengstenkeuring Hannoveraanse x euro inmiddels

driejarige naar nog Hannoveraanse de bij gaat een weekend: vrijdag (en hengst met kampioen spraakmakende (v. de Warendorf zondag) Van Dynamic overigens waarschijnlijk dit loopt hengsten. Uytert Dream) DC-10

Uitslag