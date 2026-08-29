BuCha: Viva Gold-dochter Viva Weltina kampioen vijfjarigen, veel Nederlands bloed in top

Petra Trommelen
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BuCha: Viva Gold-dochter Viva Weltina kampioen vijfjarigen, veel Nederlands bloed in top featured image
Viva Weltina met Carola Koppelmann Foto: dr. Tanja Becker / Equitaris
Door Petra Trommelen

Duitsland had op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden al een zeer sterke collectie vijfjarigen (vijf in finale, eerste vier allemaal Duits), maar op de Bundeschampionate in Warendorf was de afgelopen dagen te zien dat er nog een blik zeer getalenteerde vijfjarigen is. Aangevoerd door de merrie Viva Weltina (Viva Gold OLD x Dante Weltino OLD). Die merrie won vanmiddag met een 9,34 gemiddeld de finale voor vijfjarige dressuurpaarden onder Carola Koppelmann.

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