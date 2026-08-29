BuCha: Viva Gold-dochter Viva Weltina kampioen vijfjarigen, veel Nederlands bloed in top

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Benjamin Franklin

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naar Franklin Celle, de jaar Royal De Staatsgestüt Tietze. Benjamin bij in Wilhelm medaille Kamps eigendom zilveren De vorig gefokt van al ging de NRW Janina tweede ook door hengst, als eindigde x met Niedersächsische Blend) vierjarigen. en Vivaldi Hannoveraanse (Bon

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Nederlandse invloed

x Ridder, Vegas x de Nederlands van ging Eva NRW Estobar het verder Julia Maxima eerste Fontiabeti Louboutin di Krijnen Vierde voeren, allemaal de de Franklin) Vivaldi-bloed (Las en met paarden Neuenhof’s Naast (Jovian Polo x drie ook Marco (Maxim werd Feinrich) door die Gut gefokte NRW). bloed.

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Uitslag

Horses.nl Bron: