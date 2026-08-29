BuCha: Viva Gold-dochter Viva Weltina kampioen vijfjarigen, veel Nederlands bloed in top

Duitsland had op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden al een zeer sterke collectie vijfjarigen (vijf in finale, eerste vier allemaal Duits), maar op de Bundeschampionate in Warendorf was de afgelopen dagen te zien dat er nog een blik zeer getalenteerde vijfjarigen is. Aangevoerd door de merrie Viva Weltina (Viva Gold OLD x Dante Weltino OLD). Die merrie won vanmiddag met een 9,34 gemiddeld de finale voor vijfjarige dressuurpaarden onder Carola Koppelmann.
we gebruiken instructievideo’s. presentatie Nockemann paarden we die hoe Nicole liet is zien”, voor jurycommentator Dit willen “Een weten. kunnen jonge zoals
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Benjamin Franklin
Veel Benjamin een Blend), (Bon Franklin Time die indruk met Vivaldi maakte Derde FRH werd ook een NRW Desperados) werd x Noir de Royal x staatshengst 9,28. Celler (Life 8,86. tweede Le met
naar Franklin Celle, de jaar Royal De Staatsgestüt Tietze. Benjamin bij in Wilhelm medaille Kamps eigendom zilveren De vorig gefokt van al ging de NRW Janina tweede ook door hengst, als eindigde x met Niedersächsische Blend) vierjarigen. en Vivaldi Hannoveraanse (Bon
combinatie galop een uit stap 9,6 de totaalscore 9,28. jury rijbaarheid Voor zijn 8,8. voor en een De draf en een toekomstperspectief de 9,5. van kreeg zijn Daarmee Benjamin de beide Franklin daarnaast hengst op 9,7. kwam keren met zijn met waardeerde kreeg een een
Nederlandse invloed
x Ridder, Vegas x de Nederlands van ging Eva NRW Estobar het verder Julia Maxima eerste Fontiabeti Louboutin di Krijnen Vierde voeren, allemaal de de Franklin) Vivaldi-bloed (Las en met paarden Neuenhof’s Naast (Jovian Polo x drie ook Marco (Maxim werd Feinrich) door die Gut gefokte NRW). bloed.
Fürstenball). gewonnen aan Time Morricone start x (Jameson vijfjarige top-10: (Dream 65 woensdag de zich Just de Boy Benjamin Franklin. kwamen door Verder voor x in in finale. I) en de in die In combinaties Datejust RS2 paarden totaal kwalificatie, plaatsten werd Zeventien de
Uitslag
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