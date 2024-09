BuCha: WK-reserve Quentin Bundeskampioen zevenjarige dressuurpaarden

Quentin (Quotenkönig x Lord Loxley I) en zijn amazone Bianca Nowag-Aulenbrock werden voor Duitsland aangewezen als reservecombinatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar omdat er geen uitvallers waren, ging de reis afgelopen week naar de Bundeschampionate in Warendorf. Daar liep hij met 86,199% voor de kwaliteit en 74,696% voor het technische gedeelte van de proef naar een totaal van 80,447% en won verdiend de titel bij de zevenjarigen.

“Wat een fantastische combinatie van ontspanning en expressie. Dit was echt een geweldige proef”, reageerde jurylid Nicole Nockemann over de winnaar. De Hannoveraan kreeg 8,5-en voor de drie basisgangen en een 8,8 voor submission en algemene indruk, wat hem op een totaal van 86,199% voor de kwaliteit bracht. Voor het technische gedeelte van de proef werd een handjevol zevens genoteerd, voor de rest alleen maar 7,5-en en achten.

Frieda gaat Fille D’Or OLD voorbij

Greta Busacker met Frieda. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

De reservetitel ging naar Greta Busacker en Frieda (For Dance x Fidermark). De merrie, die van het publiek de hoogste score kreeg, scoorde 78,515% (kwaliteit 84%, technische gedeelte 73,030%). Lisa Marie Koch stuurde Fille D’Or OLD (St. Schufro x Fidertanz) naar 78,330% en het brons. De Oldenburger-merrie scoorde voor de kwaliteit net een fractie hoger dan Frieda (85,6%), maar mede door een storing in de serie om de vier viel de technische score iets lager uit (71,060%).

Uitslag.

Bron: Horses.nl