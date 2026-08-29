Bundeschampionate: Bockxgraves Be My Guest met recordpunten vooraan onder Dionne Korringa

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Bundeschampionate: Bockxgraves Be My Guest met recordpunten vooraan onder Dionne Korringa featured image
Be My Guest (v. Bonds) met Dionne Korringa
Door Rick Helmink

De Bundeschampionate in Warendorf zijn (net zoals de KWPN Kampioenschappen) in volle gang. De vierjarige hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) liep in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten naar een nieuw Warendorfs record: een 9,7 gemiddeld. De hengst van Van Bockxgrave Horses behaalde die score onder Dionne Korringa.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant