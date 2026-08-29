Bundeschampionate: Bockxgraves Be My Guest met recordpunten vooraan onder Dionne Korringa

De Bundeschampionate in Warendorf zijn (net zoals de KWPN Kampioenschappen) in volle gang. De vierjarige hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) liep in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten naar een nieuw Warendorfs record: een 9,7 gemiddeld. De hengst van Van Bockxgrave Horses behaalde die score onder Dionne Korringa.
in en de liep voorjaar draf rittigkeit Korringa Bundeschampionate van 9,5 de een Guest, werd voor voor nooit De DSP, My van naar de kreeg de Nederlandse stap. geschiedenis de Dionne De puntentotaal 2025 een in galop, in die seizoen goedgekeurd dat al dit voor werd een kampioen inzending voor 10 Be onder Oldenburg en hengst in de en en totaalindruk een het ook later nog werd. 9,8 vergeven eerder Baden-Würtemberg. het de
Zacolar kampioen Paix La en Oldenburger
uitkwamen. Sir Kampioen Paix Daarmee zich, respectievelijk Oldenburger liet Vie Escolar) (Zanetti een Zacolar andere hengst voor velen Donnerhall op een onder x de La I) (La die 9,04 9,46 onbekende en en de x achter
Uitslag
Bron: Horses.nl
vakken Meta
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.