Bundestitel gaat aan neus Bockxgraves Be My Guest en Korringa voorbij door schrikmoment

Rick Helmink
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Bundestitel gaat aan neus Bockxgraves Be My Guest en Korringa voorbij door schrikmoment featured image
Be My Guest FBW met Dionne Korringa Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Rick Helmink

De vierjarige hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) liep in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten naar een nieuw Warendorfs record: een 9,7 gemiddeld. De hengst van Van Bockxgrave Horses behaalde die score onder Dionne Korringa. Vandaag in de finale kostte een schrikmoment hem de Bundestitel.

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