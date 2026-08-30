Bundestitel gaat aan neus Bockxgraves Be My Guest en Korringa voorbij door schrikmoment

De vierjarige hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) liep in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten naar een nieuw Warendorfs record: een 9,7 gemiddeld. De hengst van Van Bockxgrave Horses behaalde die score onder Dionne Korringa. Vandaag in de finale kostte een schrikmoment hem de Bundestitel.
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Bundestitel: dat waard kent de Bockxgrave. nu Van My ook van los voor Maar Guest. En Be vast wat iedereen is
deze Nederlandse meer de verrassingshengst in Lees Paardenkrant. over binnenkort
Uitslag
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