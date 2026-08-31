Bundestitels eventing verdeeld in Warendorf: Hallox, Chesalico en Delia kampioen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Bundestitels eventing verdeeld in Warendorf: Hallox, Chesalico en Delia kampioen featured image
Hallox met Sina Bruegger Foto: Friederike Kintrup/Equitaris
Door Petra Trommelen

Tijdens de Al Shira’aa Bundeschampionate in Warendorf zijn ook de Duitse titels bij de jonge eventingpaarden en -pony’s verdeeld. Bij de zesjarigen ging de titel naar Hallox (Hickstead Blue x Cornet Fever) onder de pas achttienjarige Sina Brügger, terwijl bij de vijfjarigen Chesalico (Chezarro x Colman) met Malin Hansen-Hotopp de overwinning pakte. Bij de pony’s was Delia 142 (Grando x Sir Charles) met Anja Schöniger in het zadel de beste.

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