Bundestitels eventing verdeeld in Warendorf: Hallox, Chesalico en Delia kampioen

Tijdens de Al Shira’aa Bundeschampionate in Warendorf zijn ook de Duitse titels bij de jonge eventingpaarden en -pony’s verdeeld. Bij de zesjarigen ging de titel naar Hallox (Hickstead Blue x Cornet Fever) onder de pas achttienjarige Sina Brügger, terwijl bij de vijfjarigen Chesalico (Chezarro x Colman) met Malin Hansen-Hotopp de overwinning pakte. Bij de pony’s was Delia 142 (Grando x Sir Charles) met Anja Schöniger in het zadel de beste.
een In een Heubrock, en kreeg 9,1 algemene 39,4 een en een Norbert de voor Westfaalse indruk Hallox, punten goede bovenaan. totaalscore Hallox met in eindigde van De indruk. 9,5 van cross en de ruin maakte de van jury gefokt eigendom
verandert vlag Gemiste zesjarigen uitslag
Elli Daardoor een plaats. score als Jérôme merrie Hannoveraanse van Na Die I Carlota Seitz, Escudo de in en onder schoof finale. kwalificatie 4 door van cross. Tech De afloop zijn Rabino) won Lord Jade (Diacontinus Diaccello vlag de Markus haar op onder Equitech’s de I) Korang tweede merrie Robiné. was Z) nummer de onder voor gemiste eindigde naar Plaisir Luci drie, (Diamant combinatie Jandrik echter geëindigd de de vanwege Pech de x zou het derde. x x als er zadel geëlimineerd werd basis in (Clarimo de tweede
Chezarro kampioen levert vijfjarigen
brons Het Colman) Dinken), Krajewski x Malin de algemene eveneens tweede werd en x met Krajewski. ChrisTonic met punten. Hansen-Hotopp 9,5 38,5 de galop Julia door beide punten. kampioen Chesalico onder pakte titel (Clarimo gereden naar Carbolin nieuwe de in x ging vijfjarigen zijn (Chezarro Quinar) (Crack de met 38,4 onder beloond. werden met overtuigde een die cross indruk, bij Vooral
Pony’s
dressuurproef, Sir (Grando de en Anja Duitse meer won de 142 nieuwe een met 8,0 voor onder Delia Schöniger bij een kampioene eventingpony’s punten. het een Ook 35,6 voor De voor onder merrie haar kreeg x Charles) 8,2 cross. werd een 7,3 gekroond. springen
x AMD La Karetino) DW de Schmitz werd Liebergeld. ging Komtessa met Starlight’s AMD De naar Z High derde. Top tweede bij onder x plaats Johanna (Quasodoble Meike Flown’s Bon Storm Coeur Oxford) Black Martha pony’s (Reitland’s B
zesjarigen Uitslag
Uitslag vijfjarigen
Uitslag pony’s
Horses.nl Bron:
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