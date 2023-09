Dringen in de top bij de zesjarigen in Warendorf: Buckingham-zoon Blue wint nipt

In de finale voor zesjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf was het dringen in de top. Vijf willekeurige toeschouwers hadden zomaar een andere favoriet kunnen noemen en uiteindelijk eindigden ook maar liefst vijf paarden (dicht bij elkaar) op het podium. De jury gaf de voorkeur aan Blue (v. Buckingham) onder Tessa Frank met een 8,9, daar achter de nipt via de kleine finale gekomen (4e plaats) St. Felice (v. St. Schufro) met een 8,8 en op plaats 3 (8,7) drie paarden: Boulevard (v. Belantis), Galleria's Summerville OLD (v. Sezuan) en kwalificatiewinnares First Date OLD (v. For Dance).