Florida TN-dochter Pommery Look OLD Bundeskampioene vierjarige merries en ruinen

Rick Helmink Door

De vierjarige merrie Pommery Look OLD (Florida TN uit de moeder van Don De Niro, Filou etc.) is de nieuwe Bundeskampioene bij de vierjarige merries en ruinen. De door Christine Arns-Krogmann gefokte merrie liep vorig jaar al naar een megascore in haar merrietest, was al reservekampioen op de Oldenburger merriekeuring en reservekampioene bij de driejarigen op de Bundeschampionate. Dit jaar was er twee keer de titel: op de Oldenburger kampioenschappen in Höven en nu weer in Warendorf.