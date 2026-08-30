Florida TN-dochter Pommery Look OLD Bundeskampioene vierjarige merries en ruinen

De vierjarige merrie Pommery Look OLD (Florida TN uit de moeder van Don De Niro, Filou etc.) is de nieuwe Bundeskampioene bij de vierjarige merries en ruinen. De door Christine Arns-Krogmann gefokte merrie liep vorig jaar al naar een megascore in haar merrietest, was al reservekampioen op de Oldenburger merriekeuring en reservekampioene bij de driejarigen op de Bundeschampionate. Dit jaar was er twee keer de titel: op de Oldenburger kampioenschappen in Höven en nu weer in Warendorf.
(v. Fair Twee dus. x (Segantini de Fair DSP-merrie Lemony’s Alina de Westfaalse bleef naar voor. Fürstenball) x gemiddeld Spezialeffekt (Franklin Deal keer OLD top de liep een én merrie (v. ruin de Fair Deal) Game Deal) 9,08 Onder Look Schneider Fair Nicket), Pommery in Fenya-Fae en daarmee
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.