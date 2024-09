Hinners sensationeel op Bundeschampionate: goud bij vijfjarigen en goud, zilver én brons bij zesjarigen

Sophie Hinners schreef vanmiddag geschiedenis op de Bundeschampionate in Warendorf. De 27-jarige topamazone won in het kampioenschap voor vijfjarigen goud met Birkhof's Arezzo Man FBW (Arezzo VDL x Last Man Standig) - en dat op hun tweede gezamenlijke wedstrijd. Even later bij zesjarigen zette Hinners een sensationele prestatie neer: ze won goud met Chacoona Cat (v. Chacoon Blue), zilver met La Calina (v. Cannavaru) en brons met Quelle Mademoiselle (v. Quaid). Dat gebeurde nog nooit op de Bundeschampionate (of op enig ander kampioenschap waarschijnlijk), alle medailles naar dezelfde amazone.