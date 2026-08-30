Kleinzoon Derby-winnares Zera wint Bundeschampionat zevenjarige springpaarden

De winst op het Bundeschampionat voor zevenjarige springpaarden ging naar de Holsteiner Clarimero (v. Clarimo). De schimmelruin die won onder Alexander Schill komt uit een goed nest: Holsteiner stam 3615 van familie Thormählen. Sterker nog: hij heeft Derby-winnares Zera als grootmoeder en Fein Cera als vierde moeder. Verder opvallend bij de zevenjarigen: Sophie Hinners zat er weer vooraan bij én United Touch S had vier paarden in de finale, waarvan er twee bij de beste tien eindigden.
plaats. Prijs Grote Warendorf, Hinners, was behalen Sophie naar het vrijdag finale. (v. die van Uriko) werd Aken in Ubiko al in had teamgoud Met Arezzo na een de plaats, direct de Arezzo zevenjarigen doorreisde twee de VDL) de paarden er vijfde Gold in (v. bij van Warendorf elfde en tweede met
Vier keer Touch S United
United eigendom Warendorf. in haalden United ook opvolger Nadat van vier en zevenjarigen. vrijdag van S (drie daarvan groeten bij S-kinderen S-fokker hij gefokt Touch de Prijs zijn weer United (Unglaublich) eigenaar de Grote al finale liet Touch Julius-Peter Touch in in de leverde Sinnack) Warendorf en
klassering haalde 15e hoogste De en von Uniper werd Usha Urus von Hij Udessa werd voor was vierde. de (mv. 27ste. Barlo (10e), top-10 Barlo ook Diarado). MK
Uitslag
Bron: Horses.nl
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