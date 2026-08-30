Kleinzoon Derby-winnares Zera wint Bundeschampionat zevenjarige springpaarden

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kleinzoon Derby-winnares Zera wint Bundeschampionat zevenjarige springpaarden featured image
Clarimero (v. Clarimo) met Alexander Schill Foto: dr. Tanja Becker / Equitaris.de
Door Rick Helmink

De winst op het Bundeschampionat voor zevenjarige springpaarden ging naar de Holsteiner Clarimero (v. Clarimo). De schimmelruin die won onder Alexander Schill komt uit een goed nest: Holsteiner stam 3615 van familie Thormählen. Sterker nog: hij heeft Derby-winnares Zera als grootmoeder en Fein Cera als vierde moeder. Verder opvallend bij de zevenjarigen: Sophie Hinners zat er weer vooraan bij én United Touch S had vier paarden in de finale, waarvan er twee bij de beste tien eindigden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant