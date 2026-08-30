Nog meer Oranje ponysucces in Warendorf: door Jantine Knol gefokte Das Blumenmädchen Bundeskampioene

Rick Helmink
Nog meer Oranje ponysucces in Warendorf: door Jantine Knol gefokte Das Blumenmädchen Bundeskampioene featured image
Das Blumenmädchen met Linda Weiss en fokster Jantine Knol Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Rick Helmink

Er was nog nooit zoveel Nederlands ponysucces op de Bundeschampionate in Warendorf. Nadat Sharon Lubkeman de driejarige ponyhengst Demiglace AT naar de vierde plaats stuurde en de twaalfjarige Mira van Zanten knap de finale haalde met haar pony bij de vijfjarigen was er op zondag ook nog een Nederlandse Bundeskampioene. De door Jantine Knol gefokte Das Blumenmädchen (v. Dallmayr K) werd onder Linda Weiss gehuldigd als Bundeskampioene bij de driejarige merries en ruinen met een 8,41 in de finale.

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