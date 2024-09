Sophie Hinners weer bovenaan in Warendorf: winst in kwalificatie GP

In de kwalificatie voor de Grote Prijs (voor oud-Bundeschampionatsdeelnemers van 8 jaar en ouder) op de Bundeschampionate in Warendorf stond Sophie Hinners weer bovenaan. In alle andere leeftijdscategorieën (2e bij de zevenjarigen, 2e bij de zesjarigen, 4e bij de vijfjarigen) deed Hinners in de kwalificaties ook al bovenaan mee. Met Viva las Vegas W, die in 2022 brons won bij de zesjarigen, won ze vandaag de kwalificatie voor de Grote Prijs.