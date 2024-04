St. Emilion verslaat sporttest-topper Escaneno in BuCha-kwalificatie Schenefeld

In Duitsland is het Bundeschampionate-seizoen inmiddels afgetrapt. Afgelopen weekend ging St. Emilion (Suarez x Dante Weltino) zijn stalgenoot Escaneno (Escamillo x Veneno) voorbij op de kwalificatie in Schenefeld. De Oldenburger reservekampioen won de vijfjarigen-rubriek met een 8.48. Sporttest-topper Escaneno bleef daar met een 8.36 net onder. Voor eigenaar Klosterhof Medingen maakte de plaatsing niet uit, want beide hengsten hebben een ticket voor de finale in Warendorf op zak.

Onder het zadel van Jacob Schenk scoorde St. Emilion een 8.3 voor de stap, een 8.6 voor de draf en 8.5-en voor de galop, Durchlässigkeit en algemene indruk. Escaneno, die eveneens door Schenk werd voorgesteld, kreeg het hoogste cijfer (een negen) voor de draf, maar bleef op de andere onderdelen net een- of tweetienden onder St. Emilion. De hengst werd in 2021 reservekampioen in Westfalen en kwam op de veiling daar in handen van Burkhard Wahler van Klosterhof Medingen. Later bleek hij echter positief op doping te zijn getest op de keuring en verloor toen zijn deklicentie. Vervolgens werd hij toch weer goedgekeurd. In 2022 en 2023 liep hij meerdere goede mini- en sporttesten.

Acht of hoger

Om een ticket voor de Bundeschampionate in Warendorf te veroveren, is een score van een acht of hoger nodig. Bij de vijfjarigen gingen nog twee paarden over dat cijfer heen. Charlott-Maria Schürmann reed Clive Christian (Christ x Scolari) naar een 8.32 en voor Tessa Frank en D’Accord H (Don Allegro x San Remo) was er een 8.18.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen reed de Luxemburgse ruiter Mathis Goerens de Oldenburgs-gefokte Bosse CQ (Bonds x Don Frederico) met een 8.42 naar de overwinning. Hannes Lütt en de Hannoveraanse premiehengst Sky (Sezuan x Sir Donnerhall I) werden met een 8.2 tweede. Carolina Miesner en Simsala D (Secret x For Romance I) mochten met een 8.12 als derde aansluiten.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl