Voormalig Bundeskampioen Diaron OLD wint Grote Prijs Warendorf

Paul Schockemöhles Diaron OLD (Diarado x Come One), die in 2017 en 2018 Bundeskampioen werd als vijf- en zesjarige, heeft vrijdagavond in Warendorf voor de derde keer gewonnen. De schimmelhengst won onder Alexa Stais de Grote Prijs van Warendorf op 1,45m.-niveau voor acht jaar en oudere oud-kampioenschapsdeelnemers.