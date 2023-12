Warendorf blijft thuisbasis Bundeschampionate

Het bestuur van de FN blijft de Bundeschampionate organiseren en daarmee blijft Warendorf de thuisbasis van het prestigieuze evenement. De Bundeschampionate worden al sinds 1994 in Warendorf gehouden.

In 2020 kwam de toekomst van de Bundeschampionate voor het eerst in gevaar door corona en de daaruit voortvloeiende financiële uitdagingen. Door een grotere inzet van verenigingen, zakenpartners, een nieuwe titelsponsor, de stad en het district Warendorf en het nemen van andere financiële maatregelen is het voorbestaan van de Bundeschampionate veiliggesteld. Er is ook een moderniseringsproces op gang gebracht dat het evenement toegankelijker maakt voor bezoekers een aantrekkelijker voor de deelnemers.

Verkeerslichten op groen

“Het nieuwe concept lijkt succesvol en wordt zeer goed ontvangen door deelnemers en bezoekers, sponsors en exposanten. Daarom staan de verkeerslichten voor de toekomst op groen”, benadrukt FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel.



Bron: Pferd Aktuell