Yannick van Wijk over Be My Guest: ‘Dit is er weer één!’

Voor het laatste weekend van augustus hadden waarschijnlijk nog weinig mensen van de hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) gehoord. Na de Bundeschampionate kent iedere (Duitse) fokkerijliefhebber hem: de hengst van Van Bockxgrave Horses kwam onder Dionne Korringa uit op het hoogste puntentotaal in de kwalificatie met een 9,7 gemiddeld. In de finale liep hij de titel mis door een schrikmoment, maar dat drukte de pret maar even voor Yannick van Wijk, die heel blij is dat hij er nu weer ‘één’ heeft. Een hengst die behoorlijke aantallen merries kan gaan trekken. En hij komt ook nog uit de B-lijn die duidelijk in opmars was op de afgelopen Bundeschampionate.

Rick Helmink Door

Sophie Hinners is dé Bundeskampioene 2026

Geen vakantie voor Sophie Hinners na de Wereldkampioenschappen in Aken, maar direct door naar de Bundeschampionate in Warendorf. Met acht paarden: eentje voor de Grote Prijs, twee zevenjarigen, een zesjarige en vier vijfjarigen. Met alle paarden haalde Hinners de finales. Bij de vijfjarigen reed de topamazone Cadoc (v. Casall) naar goud en Elton (v. Emerald van ’t Ruytershof) naar zilver, bij de zesjarigen Cincinatti (v. Comme il faut) naar goud en bij de zevenjarigen Ubiko (v. Uriko) naar zilver.

Sophie Hinners met Cadoc Foto: Equitaris.de/Tanja Becker

Waar de Bundeschampionate springen eerder gedomineerd werden door stamboeken (Holstein) en door fokkers (Paul Schockemöhle), is de nadruk in de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op stallen c.q. ruiters en dus het management. Of beter gezegd dit jaar: één amazone. Sophie Hinners maakte, net zoals in 2024, de dienst uit in Warendorf.

In de Paardenkrant nr. 37 vertelt Yannick van Wijk over hoe hij aan Be My Guest komt en wat de plannen met de hengst zijn. Sophie Hinners vertelt over het geheim achter het succes van V&W Equestrian (de stal van Hinners, Richard Vogel en David Will). De Paardenkrant, met alles over de Bundeschampionate 2026, is digitaal te bestellen voor 5,75 euro.