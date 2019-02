BWP Ambassadeur Dulf Van Den Bisschop beschikbaar via Euro Horse

Axel Verlooy heeft een derde BWP Ambasseur voor de fokkerij beschikbaar. Naast Emerald en Don VHP Z is nu ook het sperma van Dulf Van Den Bisschop via zijn station Euro Horse beschikbaar in Europa. De zoon van Heartbreaker vertrok in 2011 naar Amerika en werd in 2017 uitgeroepen tot BWP Ambassadeur.

Tom de Creane fokte de nu zestienjarige Dulf Van Den Bisschop uit de Libero H-dochter Secret Love Wonderland. De merrie bracht ook de goedgekeurde hengsten Arizona (v. Utrillo vd Heffinck) en Maestro vd Bisschop (v. Cornet Obolensky).

Naar Amerika

In Nederland liep de Heartbreaker-zoon succesvol onder Rob de Bruijn en werd door het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. In 2011 werd Dulf via Axel Verlooy naar Amerika verkocht.

H&M Harley vd Bisschop

Vooral door zijn goed springende kinderen verwierf Dulf grote bekendheid. H&M Harley vd Bisschop is een van hen, hij werd onlangs gekroond tot Paard van het Jaar 2018 in België. Hij nam samen met zijn ruiter Nicola Philippaerts deel aan de FEI Nations Cup-finale in Barcelona, waar ze met het team de overwinning behaalden. Het paar won onder meer de GCT Grand Prix in Cascais en was tweede in die van Madrid. In oktober werd de twaalfjarige BWP’er verkocht aan Bertram Allen.

Guerdat’s Hannah

Ook de twaalfjarige merrie Hannah van Steve Guerdat springt op 5*-niveau, net als Ilton vd Spithoeve (Robert Smith) en Hilfiger Van De Olmenhoeve (Emily Moffitt).

Bron Euro Horse