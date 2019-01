BWP-hengst For Passion d’IVE Z terug in fokkerij

Stal Lambrecht en Stal d'IVE van Vincent Lambrecht en Isabelle Van Eeckhout stellen dit jaar de Grand Prix-hengst For Passion d'IVE Z (v. For Pleasure) beschikbaar voor de fokkerij. Onder Vincent Lambrecht sprong de hengst op het hoogste niveau en het afgelopen jaar was hij succesvol met de Chinese jeugdruiter Xingjia Zhang.

De For Pleasure-zoon For Passion d’IVE Z begon zijn internationale carrière in 2013 met Jody Bosteels. Daarna zaten onder meer Stefan Corten en Karel Cox in het zadel. De 20-jarige Chinees Xingjia Zhang was het afgelopen jaar de partner van de twaalfjarige hengst. In Mechelen was het paar nog actief in de rubrieken voor de jeugd.

WK finalist For Laubry

De BWP-hengst heeft ondertussen al nakomelingen in de sport. Zijn oudste nakomelingen uit 2011, liepen in 2018 als zevenjarigen jarigen reeds in de internationale springsport op 1,40m-1,45m-niveau met diverse (top)ruiters. Onder andere For Laubry uit de sport- en hengstenstal van Paul Schockemöhle, die onder Patrick Stühlmeyer in 2018 finalist was bij de zevenjarigen op het WK in Zangersheide.

Bron Persbericht