BWP reservekampioen Origi d’O naar Amerika verkocht

De BWP-hengst Origi d’O (Diamant de Semilly x Toulon) was reservekampioen van de hengstenkeuring in België. Hij werd vervolgens de prijstopper van de veiling en verhuisde voor 80.000 euro naar Duitsland. Nu heeft Hengststation Völz de zesjarige hengst verkocht naar Amerika.

In Duitsland heeft Origi d’O twee sporttesten gelopen. In maart 2018 scoorde hij 8,25 gemiddeld en in februari vorig jaar hij slaagde voor zijn test met een 8,35 gemiddeld.

Dure veulens

De goede sporttesten waren niet het enige succes voor de hengst in Duitsland. Van de eerste jaargang van Origi d’O in Duitsland werden in Donaueschingen twee veulens voor goede prijzen geveild. Zijn zoon Offspring (mv. Landjunge) bracht 20.000 euro op. Ook leverde hij de veilingtopper van de veulenveiling op de Holsteiner Pferdetage in Elmshorn. Het hengstveulen Optimus (mv. Optimus) werd voor 13.000 euro afgeslagen.

Volgens Facebook van Hengststation Völz vertrekt de hengst naar Florida waar Origi d’O zijn carrière als sportpaard voort zal zetten.

Bron BWP