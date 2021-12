133 hengsten aangemeld voor BWP Hengstenkeuring 2022

De deelnemers aan de 2e fase van de BWP-hengstenkeuring 2022 zijn bekend. Het BWP heeft vandaag de lijst met hengsten gepubliceerd, die van 13 tot en 15 januari in het Azelhof in Lier voorgesteld worden en dat zijn 88 springhengsten en acht dressuurhengsten.

Nixon van ’t Meulenhof levert met vijf directe zonen het grootste aantal en Chacco Blue, Prestige van het Kluizenbos en El Barone 111 leveren ieder drie hengsten voor de tweede fase van de BWP-Hengstenkeuring. Bij de dressuurhengsten staan er twee zonen van Vitalis in de lijst.

Publiek is niet toegestaan, maar alles is te volgen via de livestream.

Derde fase

Van 17-19 maart staat de Derde Fase van de Hengstenkeuring gepland in SenTower Park te Oudsbergen. Daar komen dan ook de hengsten van vier jaar en ouder aan bod. Dat zijn er 37 en daarmee komt het totaal aantal hengsten dat is aangemeld voor de BWP Hengstenkeuring 2022 op 133.

Klik hier voor de lijst met deelnemende hengsten.

Bron: BWP