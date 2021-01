Verlooy koopt Aganix-zoon voor 150.000 euro in BWP-veiling

Met een prijs van 150.000 euro is cat.nr 95 Artist van den Driehoek Z (Aganix du Seigneur x Quasimodo van de Molendreef) de topper geworden van de BWP-hengstenveiling op de tweede fase in Lier. Hij blijft voor dat bedrag in België, Axel Verlooy is de nieuwe eigenaar.

De veiling werd doorgevoerd als een hybride-veiling, waarbij zowel op ’t Azelhof in Lier als online geboden kon worden.

150.000 euro voor topper

Met de prijs van 150.000 euro was de voor de derde fase aangewezen cat.nr 95 (v. Aganix du Seigneur) met afstand de topper van de veiling. Deze door Jules Geuens en Toon Raeymaekers gefokte hengst komt uit de 1,45m. geklasseerde KWPN-merrie Gracile (Quasimodo vd Molendreef x Julio Mariner xx). Hij was één van de opvallende hengsten de afgelopen dagen op de hengstenkeuring en kreeg van de inzenders die op de tribune mochten zitten (de keuring werd zonder publiek georganiseerd) applaus.

Zes hengsten over 30.000 euro

Zes hengsten gingen over de 30.000 euro in Lier. Naast cat.nr 95 waren dat de voor 37.000 euro cat.nr 23 Suives Moi STB (Comme il faut uit halfzus Echo van ’t Spieveld), de voor 36.000 euro geveilde cat.nr 67 Shotgun van ’t Ruytershof (O’Neill van ’t Eigenlo x Jenson van ’t Meulenhof uit stam Emerald), de voor 34.000 euro geveilde cat.nr 32 Soleil Optimus (Ermitage Kalone x Calvados), de voor 33.000 euro geveilde cat.nr 4 Summer ter Leydonck (Bamako de Muze x Nabab de Reve), de voor 32.000 euro geveilde cat.nr 72 Stanny HR (Stakkato x Balougran Z, halfbroer van 1,60m. springpaard Hour v. Echo van ’t Spieveld) en de voor 30.000 euro geveilde cat.nr 25 bonte Speciale Design (Diamant de Semilly x Best Man Z). Vijf van deze zes zijn doorverwezen naar de derde fase, alleen de bonte cat.nr 25 niet.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl