A Char Blue van ’t IJsselstein en Amazing Quel Homme TH winnaars eerste BWP-keuring in Nederland

Amazing Quel Homme TH en A Char Blue van ’t IJsselstein werden zaterdag 22 juli bij Manege Bartels in Mariënheem gehuldigd als beste hengst- en merrieveulen op de eerste BWP-keuring in Nederland. Tijdens de door BWP-Nederland georganiseerde en goed bezochte veulenkeuring verkozen Boudewijn Scheepens, Kurt Asselberghs en Kees van den Oetelaar de zoon van Quel Home de Hus en de dochter van Chacoon Blue tot kampioenen. Bij de ‘niet-BWP-veulens’ gingen Ti Amo B en Tessa van de Elshof TN met de hoogste eer strijken.

Een paar jaar geleden ontstond het initiatief tot BWP Nederland. Ondersteund door het Belgische stamboek in Oud-Heverlee ging het voortvarend van start met als resultaat de eerste veulenkeuring voor BWP-veulens in Nederland. Een keuring op 22 juli die open was voor veulens van andere stamboeken.

Van de ruim dertig veulens – BWP Nederland organiseerde een open veulenkeuring met veulens van het KWPN, Zangersheide en een uit Hannover – waren er zes met een BWP levensnummer en de naam beginnend met de jaarletter A. De drie hengst- en drie merrieveulens kwamen na de individuele beoordeling terug voor de finale.

Hengstveulens

Bij de hengstveulens koos de jury voor de goed ontwikkelde, hoogbenige Amazing Quel Homme TH. Een veulen met een fraaie voorhand en sterke galoppade. De zoon van Quel Home de Hus deed in model ook veel aan grootvader Canturo denken, de vader van zijn moeder Charlotte.

Alexandra van Haver fokte de als tweede geplaatste, snittige Eras Ste Hermelle-zoon Aygo Les Jumeaux die met een goede beentechniek bewoog. All Star, uit de eerste jaargang van Tolkien VGW, eindigde op plaats 3. Auke de Jong en Petra Strikwerda zijn eigenaar.

Merrieveulens

De merrieveulens hadden een sterk kopnummer in A Char Blue van ’t IJsselstein van Joris Noordman. De schitterend gemodelleerde dochter van Chacoon Blue is bijzonder goed ontwikkeld en viel op door haar mooie en vloeiende bespriering in bovenlijn en haar correcte en haar passende fundament. In beweging toonde ze een goed lichaamsgebruik een fijne techniek en goede afdruk. Haar moeder Bronze VLP Z komt uit de bekende stam van haar derde moeder Carthina, de moeder van onder andere Emerald van ’t Ruytershof.

De als tweede geplaatste en goed gespierde Amai van de 7 Heuvels beschikt over hard en correct fundament en beweegt zich correct met voldoende ruimte en afdruk. Haar moeder Prima Donna van Klapscheut (Le Diamant Horta x Lord Z) komt uit een vermaarde BWP-merrielijn met in de derde generatie de Grand Prix-merrie Coriana van Klapscheut. Amai is gefokt door Jan Holtland.

Ook de als derde geplaatste Abbygail Commander TH heeft een afstamming die BWP-fokkerijliefhebbers doet watertanden. De chique dochter van Commander HK Z was lichtvoetig in beweging. Haar moeder Ulite vd Bisshop is een driejarige van de hengst Opium JW van de Moerhoeve uit de merrie Elite de la Pomme (Malito de Reve x de bekende Narcotique de Muze II). Net als het winnende hengstveulen is Abbygail in eigendom van Bas ten Hove.

Niet-BWP’ers

De finale van de hengstveulens van de overige stamboeken kwam op naam van Ti Amo B, een rassige zoon van Carrera VDL met een fraai sportmodel die met heel veel techniek, kracht en souplesse bewoog. Ti Amo B is gefokt door B. Booijink. Het beste merrieveulen werd Tessa van de Elshof TN (Eldorado van de Zeshoek x Fuego du Prelet) van Hemmen en Team Nijhof viel op met haar charme, fraaie voorhand en goede galop.

Bron: Persbericht