Aganix, Di Cantero en Mosito leveren toppers Belgisch vrijspringkampioenschap

Belgen mogen niet zo van de keuringen zijn, voor een vrijspringwedstrijdje zijn ze wel te porren. Op de Belgian Youngster Trials kwamen afgelopen vrijdag bijna 300 paarden aan de start. De drukst bezette groep was die voor tweejarige merries en ruinen, uit een groep van 130 paarden werd een merrie van Di Cantero van ter Hulst Z als winnaar gehuldigd. Aganix du Seigneur leverde de topper bij de tweejarige hengsten en in de gemengde groep voor driejarigen was de winst voor een zoon van Mosito van het Hellehof.

Rualoma Prinseveld DSC, een dochter van Di Cantero van ter Hulst x Quasimodo Z van Stal Prinseveld won bij de tweejarige merries en ruinen. Plaats twee was voor Romy van de Molenhoek (Nixon van ’t Meulenhof x Tinka’s Boy), die geboren werd bij Robert Thiel en ondertussen in eigendom is van F. en S. Depuydt-Vandecaste. Esperanza de Rie Z, van Elvis ter Putte x Figo de Muze van Equi Consult Comm. V. maakte de topdrie compleet.

Twee keer Van Gorp

Bij de tweejarige hengsten in trial 3 leverde Aganix du Seigneur Z de winnaar met Applebridge TAG Z (vm: Corland) van E. en I. Van Gorp, die ook de derde plaats in ontvangst mochten nemen met Kiss and Jump TAG Z (Kannan x Van Gogh). Di Cantero leverde ook hier een topper: Relax van de Bisschop, gefokt door Tom de Craene en in eigendom van Tim van den Broeck, eindigde op de tweede plaats.

Mosito

Quickly van de Kruishoeve (Mosito van het Hellehof x Fantomas de Muze) van fokker Eric Polfliet en eigenaar Joris De Brabander was de winnaar bij de driejarigen. Queen’s Imagine van Wellington (Woutland Imagine x Randel Z), gefokt door Guy Aers en in eigendom Tina Venneman, werd tweede. Stoeterij Van de Heffinck leverde nummer drie Quelle Belle vd Heffinck (H&M Cabrio vd Heffinck x Cooper vd Heffinck).

Uitslag

Bron: galop.be