Bart 111 Z naar Tal Milstein

De vijfjarige Bart 111 Z (v. Bamako de Muze) verhuist van de Verenigde Staten naar de stallen van Tal Milstein. De aankoop werd bekend gemaakt bij de jaarlijkse hengstenshow van Tal Milstein.

In april 2018 kwam de hengst onder de digitale hamer van de Z Online Auction en werd met een verkoopprijs van 19.000 euro de veilingtopper. De bij het BWP goedgekeurde hengst verhuisde hierna naar de Verenigde Staten. De moeder van deze schimmel, Imke 111 Z, was succesvol in de sport onder Abdel Saïd en was sinds 2018 onder het zadel van de Française Rose De Balanda.

Hamilton

Bart 111 Z zal bij Tal Milstein ook aangeboden worden voor de fokkerij en zal voortaan in de ring verschijnen onder de naam Hamilton.

Bekijk hier het filmpje van Bart 111 Z van de online veiling:



Bron: Horses.nl/Jumping Stallions