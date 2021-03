Belgische bonden stoppen activiteiten, ook streep door derde fase BWP

De directie van Belgische bonden KBRSF, Paardensport Vlaanderen en LEWB hebben samen met de diergeneeskundige commissie van KBRSF besloten om ook alle wedstrijden in België stil te leggen in verband met de rhino-uitbraak. De hengstenkeuringen van SBS en Zangersheide zijn al uitgesteld en doorgang van de derde fase van de BWP Hengstenkeuring is ook uitgesloten.

Het BWP heeft nog niet bericht over de afgelasting van de keuring, maar vast staat al wel dat de derde fase volgende week niet plaatsvindt. Het BWP beraadt zich nu over alternatieven: uitstel of weer een jaar een dekbrevet zonder zadeltest.

Paarden uit verschillende bubbels niet laten samenkomen

Wat betreft de activiteiten die niet onder de sportbonden vallen, zoals keuringen, zeggen de bonden in een gezamenlijk schrijven. “Wat betreft trainingen, veilingen, en alle andere samenkomsten van verschillende ‘paardenbubbels’ wordt met aandrang het afstel en/of uitstel gevraagd. Er moet ten allen koste vermeden worden dat verschillende ‘bubbels’ met elkaar in aanraking komen. Elk niet-essentieel transport van paarden wordt dan ook ten stelligste afgeraden. Paardensport Vlaanderen en LEWB vragen aan hun aangesloten clubs om de deuren te sluiten voor paarden en atleten uit andere ‘bubbels’.”

