Belgische Hengstencompetitie: Uomo de Regor en Helios van de Helle, Tip Top van ’t Roosakker en Invictus Monneret winnen

Op de BWP Hengstenkeuring stonden de finales van de Equilannoo Belgian Stallion Competition op het programma. Bij de vierjarigen bleven in de finale 36 hengsten foutloos en over de gehele competitie hielden twintig hengsten alle balken in de lepels. Zij werden tot winnaars uitgeroepen. Uomo de Regor (v. Darco) en Helios van de Helle (v. Hym d'Isigny) wonnen ex aequo de competitie voor vijfjarigen, Tip Top van 't Roosakker (v. Comme il faut) de competitie voor zesjarigen en Invictus Monneret (v. Cornet Obolensky) de competitie voor zevenjarigen.

De vijfjarige hengsten in de finale foutloos bleven in het basisparcours, kregen in het afsluitende parcours te maken met een tweede fase op tijd. De snelste tijd kwam op naam van Uncle Ben’s van de Wildakker (v. Ermitage Kalone) met amazone Daisy Bruyninx. De competitiewinst kwam op naam van Pieter Kenis en Uomo de Regor én Sander Everaert met Helios van de Helle. Jordy Oostvogels en Ugo van de Ceulshaegen (v. Vigo d’Arsouilles), die in de finale vierde werden, maakten de top drie van de competitie compleet.

Uitslag finale vijfjarigen.

Zesjarigen: Top Gun wint finale, Tip Tip de competitie

Top Gun (v. Nixon van het Meulenhof) eiste met Thian van Hoydonck de overwinning in de finale op. “Competitiviteit zit in de genen van onze Top Gun en dat heeft hij in de finale ook getoond. Hij is snel, denkt mee en wil altijd werken”, aldus Van Hoydonck. De nummer vier van de finale, Tip Top van ’t Roosakker met Alexander Housen, ging er met de competitiewinst vandoor. Neal Vanderwegen had zowel de nummer twee, Taboe van het Molenhof (v. Pegase van ’t Ruytershof), als de nummer drie, Janeiro de Bieville (v. Balout du Rouet) onder het zadel.

Uitslag finale zesjarigen.

Zevenjarigen:

Dieter Vermeiren reed Silvester van de Wateringhoeve (v. Nixon van ’t Meulenhof) naar de winst in de finale voor zevenjarigen. “Snel, meedenkend en voorzichtig”, beschrijft de ruiter de hengst. In het eindklassement eindigde de combinatie op de tweede plaats, net achter Invictus Monneret met Sander Everaerts. Mathieu Bordeaud’hui en Casper du Cache Pot Z (v. Candy de Nantuel) mochten de derde prijs komen ophalen.

Uitslag finale zevenjarigen.

Vierjarigen: Twintig hengsten foutloos

Voor de vierjarigen hengsten lag de focus op het foutloos blijven. Twintig hengsten slaagden er in om in de competitie geen balk te laten vallen:

Uitslag finale vierjarigen.

Bron: Horses.nl/BSC