Belgische hippische organisaties introduceren Belgian Breeder Bonus

Op initiatief van PaardenPunt Vlaanderen hebben een tal aan Belgische hippische organisaties 90.000 euro bij elkaar gelegd om uit te keren aan Belgische fokkers van BWP- en Zangersheide-paarden. De fokker van het paard dat dit jaar het meeste prijzengeld bij elkaar loopt krijgt 15.000 euro.

De Belgian Breeder’s Bonus is een initiatief van PaardenPunt Vlaanderen en wordt ondersteund door volgend organisaties: Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie, de stamboeken BWP en Zangersheide, Paardensport Vlaanderen, de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, de Belgische Confederatie van het Paard, de Confédération Wallonie Bruxelles du Cheval, Hippomundo en PaardenPunt Vlaanderen. Alle partners samen hebben een som van in totaal 90.000 euro bij elkaar gelegd.

SBS buiten de boot

De Belgian Breeder’s Bonus is voorbehouden aan de paarden van Belgische fokkers ingeschreven in de stamboeken die een financiële bijdrage leveren: BWP en Zangerheide. SBS-fokkers vallen buiten de boot omdat het SBS stamboek klaarblijkelijk geen financiële bijdrage leverde.

Verdeling naar prijzengeld

De verdeling voor 2022 zal gebeuren volgens de ranking van Hippomundo die gebaseerd is op het prijzengeld verdiend door het hoogst gerangschikte paard per fokker in 2022.

De volgende bedragen worden uitgekeerd:

1. 15.000 euro

2. 10.000 euro

3. 7.500 euro

4. 5.000 euro

5. 2.500 euro

6. tot en met 30: 2.000 euro ieder.

Bron: Persbericht/Horses.nl