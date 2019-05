BWP: Aantal ET-veulens verdubbeld sinds 2015

In het BWP jaarverslag zijn naast veulencijfers per hengst, ook cijfers terug te vinden over het aantal veulens dat werd geboren middels embryotransplantatie. Het aantal veulens dat middels embryotransplantatie ter wereld is gekomen, stijgt gestaag door in België. Ten opzichte van 2015 is het aantal ET-veulens verdubbeld. In 2015 werden er bij het BWP 282 ET-veulens geboren, vorig jaar waren dat er 560.

In 2013 werden er 197 veulens geboren middels embryotransplantatie, in 2014 waren dat er 209, in 2015 282, in 2016 352 en in 2017 399. De 560 is ten opzichte van vorig jaar ook een flinke stijging en voor het eerst gaat het aantal boven de 500.

17 procent van totaal aantal veulens

In 2018 werden er 3.329 BWP-veulens geboren. De 560 ET-veulen maken dus bijna 17 procent van het totaal aantal rijpaardveulens uit (16,82%).

Jaarverslag

Bron: Horses.nl