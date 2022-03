Door een noodlottig ongeluk is de jonge BWP-gekeurde hengst Robijn van d'Abelendreef afgelopen weekend ingeslapen. "Robijn was een hengst waar we hoge verwachtingen van hadden voor sport en fokkerij," aldus fokker Koen Cerpentier.

Robijn is een zoon van Tequila van Spieveld en werd in 2020 bij het BWP stamboek goedgekeurd. Moeder Tequila leverde diverse internationale 1.60m springpaarden zoals Amber, Casper en Echo van ’t Spievield. Robijn van d’Ábelendreef is slechts 5 jaar oud mogen worden.