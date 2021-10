BWP-directeur Rudi Eerdekens over topplek WBFSH: ‘Dit is echt geen toeval meer’

Het BWP staat aan kop op de de WBFSH-ranking springen voor stamboeken en met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) op nummer 1 en King Edward (v. Edward) op nummer 2, levert het BWP ook de twee individuele hoogstgeplaatste paarden op deze lijst. "Dit is schitterend", aldus de BWP-directeur Rudi Eerdekens. "Het geeft veel goede moed en energie om door te gaan."

“Het exploot van 2021 is het resultaat van gestaag en gedreven werk door de fokkers en de vele vrijwilligers die de werking van de vereniging voortstuwen. Al jarenlang spelen we mee op de voorste gelederen en nu is het echt bingo”, aldus Eerdekens, die toevoegt veel waardering te hebben voor leden, fokkers en betrokkenen. “We zijn te bescheiden. Hoog van de toren blazen hoeft niet, dat is ons niet eigen, dat zit niet in ons DNA, maar correct uitpakken met wat we hebben, is een werkpunt. Wat nu gerealiseerd werd, is van zo’n niveau dat we het moeten uitbazuinen. Als relatief klein stamboek, wij hebben niet de grote aantallen veulens zoals onze collega-stamboeken uit de grote Europese landen, zo sterk scoren is uniek. Elke week staan de BWP-paarden vooraan. In 5* GP’s en op kampioenschappen. Dit is echt geen toeval meer.”

Niet vanzelf

De goede paarden zijn er niet vanzelf gekomen volgens de directeur. “Daar zit veel (denk)werk en ervaring achter. Enerzijds komen ze uit de combinaties van merries en hengsten die de fokkers kiezen en anderzijds is er de werking van het stamboek met de aansturing van de selectie en het creëren van mogelijkheden voor de fokker. Op dat vlak zijn BWP-fokkers bijzonder”, aldus Eerdekens. “Hun feeling, kennis en horsemanship maken het verschil. Hun open blik en voortdurende zoektocht naar ‘beter’ over de grenzen heen. Dat is echt de basis. Zo zijn de sterke merriestammen er gekomen waarop verder gebouwd wordt. We hebben ongelooflijk gedreven mensen binnen BWP. Een sterke mix van kleine en grote fokkers. Er zijn veel mogelijkheden voor jonge paarden in België. Er is de basissport waar LRV nog steeds een belangrijke rol in speelt.”

Juiste keuzes

“De basis is heel sterk. De kennis, ervaring, het gevoel voor paarden… dat zit in onze BWP-fokkers en dat maakt onze sterkte”, vervolgt Eerdekens, die ervan overtuigd is dat BWP voor langere tijd in de kopgroep zit. “Maar we mogen uiteraard niet op onze lauweren gaan rusten. Het zal er ook de komende jaren op aan komen om de juiste keuzes te maken en niet alleen commercieel te denken.”

