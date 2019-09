BWP Elite Veulenkampioenen van Vitalis en For Ferrero

Lambert Cuppens was vorig jaar al door het dolle toen zijn fokproduct Steenakkers Diamant (For Ferrero x Lord Sinclair I) tot nationaal kampioene werd benoemd , maar dit jaar kon hij zijn geluk helemaal niet op. Volle zus Ta Vita der Steenakker herhaalde het succes en kreeg het kampioenslint omgehangen. Vitalis (Vivaldi x D-Day) leverde de reservekampioene bij de merrieveulens én de kampioen bij de hengstveulens.

Zijn zoon Titalis van de Kempenhoeve (mv. Stedinger) overtuigde de jury met zijn opvallende manier van bewegen en werd met 87 punten als kampioen aangewezen. Hij verwees Tyrel van de Guldennagel (Pegasus van de Guldennagel x Canabis Z) naar het zilver en Talentino VD (Just Wimphof x Fidertanz I) naar het brons.

Vitalis had met T-Vitaniro van ’t Westhof (mv. De Niro) nog een ijzer in het vuur bij de merrieveulens, maar zij moest het hoofd buigen voor nationaal kampioene Ta Vita der Steenakker (mv. Lord Sinclair I), die de jury – net zoals haar zus vorig jaar – helemaal wist te bekoren. Het brons ging naar Topgirl van de Kempenhoeve (Fürst Toto x Quaterback).

Uitslag hengstveulens.

Uitslag merrieveulens.

Bron: Horses.nl

