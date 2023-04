BWP Elitehengst Carpe Diem J & F Champblanc op elfjarige leeftijd overleden

Carpe Diem J & F Champblanc (Casall x Concerto II), het toppaard van Piergiorgio Bucci, is op elfjarige leeftijd onverwachts overleden. De Italiaanse springruiter maakte dit nieuws zelf bekend via zijn social media. De zoon van Casall werd vorig jaar nog BWP elitehengst en sprong onder de Italiaan op het hoogste niveau.

De combinatie kwam vorige maand nog aan start in Wellington en sprongen daar de CSIO4* Nations Cup en CSI5* rubrieken. Eind vorig jaar werd de combinatie nog derde in de 1,50m Grand Prix in Vilamoura en in de Nations Cup van Polen droegen ze bij aan de overwinning van het Italiaanse team. In de CSIO5* rubrieken in Sankt Gallen stonden ze opnieuw op het podium. Het is niet duidelijk hoe de jonge hengst hengst zo plotseling is overleden.

Bron: Horses.nl