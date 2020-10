BWP: Geen samenwerking met Knaap

Op de website Venturecapital, een website voor investeerders, presenteerde voormalig KWPN-directeur Johan Knaap zijn nieuwe bedrijf Equine Genomics. In het bedrijfsprofiel viel te lezen dat Knaap samenwerkt met het BWP en Hannover, sterker nog een consortium vormt met de stamboeken. BWP ontkent dat: 'Dit is pertinent niet waar.'

“Uiteraard is het een onderdeel van de BWP bedrijfsvoering om uit te kijken naar opportuniteiten voor de werking van het stamboek die dus ten dienste zijn van de fokkers. In die zin gebeurt dat ook op het vlak van het afstammelingonderzoek via DNA”, schrijft BWP-directeur Rudi Eerdekens in een bericht op de website.

Een aanbod van Knaap, meer niet

“Zo is er met de huidige leverancier gesproken en werd er ingegaan op een uitnodiging tot gesprek van Johan Knaap. Er is een aanbod van hem, maar niet meer dan dat. Het aanbod gaat trouwens enkel over afstammingsonderzoek en niet over OCD testen. Zoals steeds in BWP lopen deze dossiers onder supervisie van het bestuursorgaan en worden daar de beslissingen genomen.”

Lees ook:

Bron: BWP