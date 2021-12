BWP Hengstenkeuring ook in 2022 zonder publiek

Het KWPN heeft nog niet naar buiten gebracht of de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch (met publiek) of Ermelo (zonder publiek) plaatsvindt, al wordt dat laatste met de dag waarschijnlijker (zeker nu het debat over 2G op de lange baan is geschoven). Bij onze zuiderburen is de knoop al wel doorgehakt over de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring in Lier. Ook de editie 2022 moet plaatsvinden zonder publiek.

“Enkele weken geleden zag alles er nog helemaal anders uit. Onze BWP Hengstenkeuring zou terug doorgaan als vanouds. We zouden heel wat trotse fokkers huldigen, we zouden een avondprogramma hebben in het bijzijn van de nieuwe elitehengsten en ambassadeurs. We zouden een promodorp hebben en een VIP. We zouden iedereen terug kunnen ontmoeten op ons grootste evenement van het jaar. BWP beste stamboek ter wereld, het zou een feest worden”, schrijft het stamboek.

Alle randactiviteiten geschrapt en geen publiek welkom

“En plots zag het er weer helemaal anders uit. Plots moeten we weer tevreden zijn dat we de keuring überhaupt kunnen organiseren. Opnieuw zien we ons genoodzaakt om de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring te organiseren zoals in 2021. Concreet wil dit zeggen dat de tweede fase van de Hengstenkeuring nog steeds zal plaatsvinden van 13-15 januari in het Azelhof in Lier. Aan het programma zal niet heel veel geraakt worden, daarover later nieuws. Wel zagen we ons genoodzaakt om alle randactiviteiten te schrappen. Er zal dus geen promodorp zijn, geen VIP, geen huldigingen en helaas wordt het opnieuw een editie zonder publiek. Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat alles perfect te volgen is via Livestream.”

Bron: BWP