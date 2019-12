BWP komt met jonge paarden veiling

BWP komt met een gloednieuwe veiling: de “BWP Young Horses Auction”. De veiling zelf zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart, tijdens de derde fase van de BWP Hengstenkeuring, in SenTower Park.

Op de veiling zullen zowel springgefokte hengsten, merries als ruinen die ingeschreven staan bij het BWP en zijn geboren in het jaar 2017, onder de hamer komen. Er worden twee selecties gehouden om de aangeboden paarden te beoordelen: op 25 januari in De Ranch te Aalter en op 1 februari in het Langeriethof in Geel.

De veilingvoorwaarden en selectieovereenkomst komen later online.

Bron: BWP