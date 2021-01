BWP Top Stallion Auction: een unieke opportuniteit om te investeren in gezond, exclusief prestatiebloed

Op 13 januari 2021, de 3e dag van de 2e fase van de BWP-hengstenkeuring, pakt BWP uit met de BWP Top Stallion Auction. Deze veiling zal net zoals vorig jaar opnieuw plaatsvinden in het hippisch centrum Azelhof, maar deze keer omwille van anti-Corona maatregelen zonder publiek.

Geen nood, beste vrienden, want dit topevenement zal integraal te volgen zijn via ClipMyHorse.TV en het bieden tijdens de Top Stallion Auction zal zowel telefonisch als online mogelijk zijn, waarover straks meer details. De veiling start op 13 januari om 20u.

A-merk

Sven Bols, één van de commerciële adviseurs van de BWP Top Stallion Auction verklaarde onlangs voor onze microfoon: “BWP is een absoluut A-merk, misschien zelfs een triple A-merk in de wereld. BWP moet niet onderdoen voor Stella Artois. Het wordt erkend als de bakermat van het moderne sportpaard dat mee op het hoogste niveau kan presteren. BWP is de Bourgogne van de wijnen. De kracht van de kleine wijnboer die de mooiste wijnen ter wereld maakt, vindt men terug bij BWP.”

Passie

De passie en knowhow van de BWP-fokkers, doorgefokte moederlijnen, diversiteit in bloedlijnen, selectie op gezondheid en springkwaliteiten hebben ervoor gezorgd dat BWP wereldwijd zeer hoog staat aangeschreven als leverancier van topspringpaarden. Dat weerspiegelt zich o.a in de 3e plaats in de recentste WBFSH-ranking van de beste springpaardenstudbooks ter wereld, met dank aan springcracks zoals bijvoorbeeld King of Diamonds, Killer Queen VDM, Jasmien vd Bisschop, High Quality J, Icarus en Igor.

Garantiebewijs

Gezondheid, niet onbelangrijk met het oog op een sportcarrière, is een issue dat BWP steeds nauw ter harte neemt. De hengsten die tijdens de BWP Top Stallion Auction onder de veilinghamer zullen gaan, hebben de eerste fase van de BWP Hengstenkeuring met goed gevolg afgelegd. Dit is het garantiebewijs dat ze voldoen aan de strenge eisen van het diergeneeskundig onderzoek. De 29 aangemelde hengsten voor de veiling moeten aan een bijkomende eis voldoen: ze dienen tijdens de tweede fase de tweede dag met een positief advies te passeren vooraleer ze effectief kunnen aantreden in de veiling.

Collectie

De volledige collectie staat online op www.bwp.auction en uiteraard vindt u ook alle info op www.belgian-warmblood.com. Indien u overweegt om één of meerdere hengsten aan te kopen, aarzel dan niet om commercieel advies in te winnen bij Sven Bols (+32 495 551 405) en Tom Van De Vijver (+32 476 442 185). Voor vragen met betrekking tot de organisatie en administratie kan u terecht bij Lieve De Greeff (+32 497 538 982). Diergeneeskundig advies van prof. dr. Frederik Pille kan men op eenvoudig verzoek verkrijgen door een e-mail te verzenden naar [email protected].

Spirit van het Leliefhof

We kunnen in dit artikel onmogelijk alle aangemelde hengsten de revue laten passeren. Desondanks willen we er toch enkele aan u presenteren, met de focus op de BWP-moederlijnen. Wie bijvoorbeeld Spirit van het Leliehof aankoopt, wordt eigenaar van een hengst uit de BWP-stam 90. Spirit is een zoon van de Grand Prix-hengst Chilli Willi (5*, 1m60-niveau) uit Vienna, een Camus-dochter die te boek staat als de moeder van de springpaarden Fosati, Nikita, Maya en Osati van het Leliehof en de grootmoeder van Jota van het Leliehof. Tot deze stam behoren tevens enkele BWP-elitemerries, goedgekeurde hengsten en een indrukwekkende reeks internationale springcracks zoals Biscaya, Capacity, Hacienda, Sonora en Vienna d’Eversem, Falco, Happy en Igor Union, Evita SG Z, Golden Wonder, Famoso d’Ive, Fidalgo van het Leliehof, U-Watch en Watch Me de Rêve Bovenhoekshof.

Solon van de Lindehoeve

Solon van de Lindehoeve, ook één van de aangemelde hengsten, maakt deel uit van de BWP-stam 86. Zijn vader, Cicero van Paemel, bekleedt de 29e plaats in de recentste WBFSH-sire ranking. Solon heeft niet minder dan drie volle broers uit het internationaal springcircuit, met name Grandis, Hamlet en Indigo van de Lindehoeve (die tevens als dekhengst werd goedgekeurd). Daarnaast tekende Ureka, de moeder van Solon, tevens voor het moederschap van Easy Boy van de Lindehoeve die we in 2020 aan het werk konden zien tijdens nationale en internationale 1m40-1m45-proeven.

Sheraton van ’t Ravennest

BWP-stam 99 is vertegenwoordigd door Sheraton van ’t Ravennest. Zijn vader, Harley VDL, was succesvol in de internationale springsport en geniet een heuse reputatie als springpaardenleverancier. Virona, de moeder van Sheraton, is via haar dochter Beauty de grootmoeder van het internationaal springpaard Elegance van het Speienhof en de goedgekeurde hengsten Indigo en Pharos van het Speienhof. Sheraton is via zijn moederlijn verwant met internationale springpaarden zoals Anaconda, Egano van Kadal, Galip, Hanna VD Broekkant, IC Magic van de Bien, Inachos VD Papendijk, Je Suis van de Bien, Hera van de Bien en Sauternes Ter Vlucht.

Suives Moi STB

Suives Moi STB is een telg uit de BWP-stam 80. Zijn vader, het springfenomeen Comme Il Faut, won meerdere 5* Grote Prijzen, GCT-manches en werd op het EK in Rotterdam individueel 5e en in teamverband 2e. Tequila van Spieveld, de grootmoeder van Suives Moi STB, is van onschatbare waarde voor de topspringsport. Ze leverde internationale springcracks zoals Amber, Casper, Echo, Gentille en Izeaux van Spieveld. In 2020 werd haar zoon Robijn van d’Abelendreef als dekhengst goedgekeurd voor BWP.

Sacramento VD

Sacramento VD is een kleinzoon van de internationale sportmerrie/BWP-elitemerrie Dolce Vita DH (BWP-stam 98). Krezip DH, een zoon van Va-Vite uit Dolce Vita, werd reeds eerder als dekhengst aanvaard voor BWP. Tot deze stam behoren nog meerdere succesvolle internationale springpaarden (o.a. Hamidah en Unica VD Roshoeve), alsook internationale eventers, zoals Karanja en Fantastique.

Seelord DC

Seelord DC vertegenwoordigt BWP-stam 88. Zijn volle broer, Ruud DC, werd reeds goedgekeurd voor het BWP. De BWP-elitemerrie Cheeda Fravanca en de internationale springpaarden Eurli, Fin Chin, Galoubet, Idam, Jetot en Urbi Fravanca maken stuk voor stuk deel uit van deze succesvolle stam. Daarnaast zijn er nog hengsten die via hun moeder tot sterke buitenlandse stammen behoren en/of rechtstreeks voortkomen uit een internationale sportmerrie. Dat laatste is het geval bij o.a. Soleil Optimus, Sambolino H, Artist van den Driehoek en Scotch van ’t Paradijs. Er is dus voor elk wat wils.

Bod uitbrengen

Wie tijdens de live veiling (zonder publiek) een bod wil uitbrengen op één of meerdere veilinghengsten, kan dit online via www.bwp.auction. Het is overigens ook via deze website dat u zich vooraf moet registreren. Neem geen risico’s en registreer u vandaag nog. Telefonisch bieden is ook mogelijk. Hiervoor dient u zich op voorhand aan te melden bij het veilingteam. Contacteer voor de veiling mevrouw Lieve De Greeff en breng haar op de hoogte van welke hengst uw interesse geniet. Op het ogenblik dat de hengst van uw keuze wordt geveild, zal u door iemand van het veilingteam telefonisch gecontacteerd worden. Meer details kan u vinden op www.bwp.auction. Investeer via de BWP Top Stallion Auction in de toppers van morgen. U kan zowaar eigenaar/eigenares worden van een dekhengst, internationaal sporthengst of wie weet later een BWP-elitehengst of BWP-ambassadeur.

Bron: Persbericht