BWP veiling hengsten nu ook online

Bij de vijfde editie van de hengstenveiling op de laatste dag van de BWP hengstenkeuring worden in 2019 een aantal dingen aangepast en vernieuwd. Onder andere het online veilen van hengsten die niet op de derde dag van de keuring worden voorgesteld is een van die aanpassingen.

Eerdere jaren konden de hengsten geen acte de présence gaven op de derde dag van de hengstenkeuring alleen op de reguliere wijze worden geveild. In de aankomende editie is het voor de eigenaren mogelijk deze hengsten via een online veiling aan te bieden. Deze online veiling zal aansluitend worden gehouden op de live veiling.