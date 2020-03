Casago II wint Belgische hengstencompetitie

De finale van de Belgische hengstencompetitie werd afgelopen zaterdag afgelast en wordt ook niet op een later tijdstip ingehaald. Dat betekent dat de aanvoerders van de rankings, ook direct de winnaars zijn. Bij de zevenjarigen is dat de door Tinus van der Bruggen gefokte Z en AES goedgekeurde Casago II (Casall x Carthago) met Bart Lips, die zowel de eerste als de derde wedstrijd won.

Casago II, die in het KWPN verrichtingsonderzoek de eindstreep net niet haalde, bewijst in de sport dat hij tot de besten van zijn jaargang behoort. Zowel in Nederland als in België stond hij bovenaan in de hengstencompetitie. Hij won de eerste competitiewedstrijd in Nederland, twee wedstrijden in België en werd in België één keer tweede. Nono van de Withoeve (Elvis ter Putte x Chellano Z) werd tweede en New Star Quality (Nabab de Reve x Corrado I) derde.

Zesjarigen: Of Passion van den Dael

Bij de zesjarigen staat Of Passion van den Dael (For Passion d’Ive Z x Animo’s Hallo) met Guy Beyers bovenaan de ranking en volgen Bajrang (Cador x Silvio I) en Cilanto XC Z (Chellsini x Quintus).

Vier- en vijfjarigen: tig hengsten bovenaan

Bij de vier- en vijfjarigen delen tig hengsten de eerste plaats. Bij de vierjarigen zijn dat er 22 en bij de vijfjarigen 24.

Bekijk hier de volledige rankings (en dus de einduitslag van de competitie)

