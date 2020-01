Collectie BWP Top Stallion Auction 2020 bekend

De hengsten die tijdens de BWP Top Stallion Auction onder de veilinghamer zullen gaan, hebben de eerste fase van de BWP-hengstenkeuring met goed gevolg afgelegd. Dit is het garantiebewijs dat ze voldoen aan de strenge eisen van het diergeneeskundig onderzoek. De 20 aangemelde hengsten moeten ook de tweed dag van de hengstenkeuring een positief advies hebben gekregen voordat ze daadwerkelijk opgenomen worden in de veilingcollectie. De veiling is zowel live in de Azelhof als online te volgen.

Rio vd Withoeve

Rio VD Withoeve heeft Untouchable (v. Hors la Loi II) als vader die onder verschillende ruiters presteerde op internationaal vijfsterrenniveau. De moederlijn bracht ondermeer de AES goedgekeurde hengst Grenoble van de Withoeve (v. Wandor van de Mispelaere) en meerdere internationale springpaarden zoals Spike VD Withoeve (v. Sting vd Withoeve) die onder Grégory Wathelet in het 1.60m loopt.

Rolex du Genete

In Rolex du Genet komt Belgisch en Holsteinerbloed samen. Rolex is via zijn moederlijn verwant met internationale springpaarden zoals Catalux (v. Catano) die 1.40m loopt onder Cedric Becat. Rolex du Genet won in 2017 op het veulenkampioenschap in Moerbeke de B-reeks van de hengstveulens.

Charming Boy

Charming Boy SDW Z is een zoon van Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky). Marcus Ehning en Comme Il Faut wonnen in 2019 o.a. in Hickstead en Chantilly. In de moederlijn vinden we spring-, maar ook meerdere eventingpaarden.

Rido vd Aard

Uit de moeder van Rido van den Aard, Quida van den Aard, komen onder andere. Wonami van den Aard (v. Bon Ami) liep 1.60m onder Olivier Guillon en Ballerina van den Aard (v. Heartbreaker) die in het 1.50m wordt uitgebracht door Niels Fockaert.

Bron: Horses.nl/BWP