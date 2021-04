Derde fase BWP: Don Deluxe-zoon dressuurkampioen

Don Deluxe (v. De Niro) was in 2013 kampioen van de Oldenburger keuring en kwam daar voor 910.000 euro in handen van Helgstrand Dressage. Daarna bleef het eigenlijk vrij stil rondom de hengst: een blessure maakte hem onbruikbaar voor de sport en in de fokkerij kon hij tot nu toe niet werkelijk potten breken. Toch is hij sinds vandaag vader van een kampioen: cat.nr 82 Sunnyboy van de Kempenhoeve (Don Deluxe x Quaterback x Stedinger, fokker: Kempenhoeve) van Mieke Dries werd na de zadelpresentatie in Lier naar voren gehaald ls BWP-kampioen.

Van de zes voorgestelde dressuurhengsten werden er twee goedgekeurd. Naast de kampioen kreeg ook cat.nr 94 Nashville vd Nethe (Secret x Polarion TSF) een dekbrevet.

Streng gekeurd

Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur, Eddy Schuurmans: “We hebben zes hengsten gezien en hebben gekozen om er twee goed te keuren. We zijn er ons heel erg van bewust dat we hiermee misschien strenger zijn geweest dan bij de springhengsten. Wij deden recent een enquête bij onze dressuurfokkers. Daaruit bleek duidelijk dat ze vinden dat wij als stamboek in de dressuurrichting goede stappen maken, maar dat we sneller kunnen gaan. Door deze beslissing zijn we ervan overtuigd dat we de fokkerij sneller vooruit kunnen laten gaan. We willen de lat voor dressuur niet extra hoog leggen, we hopen wel dat de fokkers er achter staan om voor kwaliteit te kiezen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl