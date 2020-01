Diarado-zoon met 52.000 euro veilingtopper BWP keuring

Een veiling met realistische prijzen, noemt het BWP het zelf, de veiling op de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring in Lier. Topper met een prijs van 52.000 euro werd Radetzky van 't Heike (Diarado x Nabab de Reve). De door Karel Boonen gefokte hengst blijft in België.

10.000 euro minder was er voor Rio v/d Withoeve (Untouchable x Enrico v/d Withoeve). Voor 42.000 euro kwam hij in handen van Poolse kopers. Veilingmeester Dirk Zagers sloeg Charming Boy SDW (Comme il faut x Presley Boy) af voor 40.000 euro en 39.000 euro was er voor Rocco van ’t Elzenhout (Cicero Z x Grand Cru van de Vijf Eiken), 37.000 euro was er voor Raquinto vh Maarlo (Quint vh Maarlo x Andiamo) en de zesde hengst die over de 30.000 euro ging was Ruby D.C. (Kashmir van Schuttershof x Clinton), hij werd voor 36.000 euro afgeslagen. In totaal werden vijftien hengsten geveild in Lier.

Bekijk hier alle prijzen



Bron: Horses.nl