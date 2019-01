Een dressuur- en zes springhengsten krijgen BWP elitepredicaat

De hengsten H-Ekwador, Uncanto di Villagana en Havanna v/d Brouwershoeve zijn er vrijdag op de hengstenkeuring bij om gehuldigd te worden. Uncato di Villagana wordt door de Belgische Rachel Steffen uitgebracht op internationaal 1,60 meter-niveau. De twee jaar jongere D&J Havanna wordt op hetzelfde niveau uitgebracht door Dries Dekkers.

Internationaal

Ook de andere vier springhengsten zijn succesvol in de sport. De pas tienjarige Jilbert van ’t Ruytershof loopt internationaal succesvol onder Constant van Paesschen en bracht reeds al vier goedgekeurde zonen voort, waaronder de KWPN-gefokte Jewel of Jilbert. Braziliaan Bernardo Alves springt met El Torreo de Muze internationaal op 1,50 meter-niveau en Kafka van de Heffinck op 1,60 meter onder Portugees Rodrigo Giesteira Almeida. Dieu Merci van T&L loopt onder Frederic Vernaet in het 1,50.

H-Ekwador

De in Polen gefokte H-Ekwador presteerde jarenlang onder het zadel van de Poolse amazone Katarzyna Milczarek, maar werd in het najaar van 2013 overgenomen door Marc-Peter Spahn. De onder meer bij het KWPN en Oldenburg erkende hengst was actief tot en met de Grand Prix dressuur. Hij tekent voor het vaderschap van de goedgekeurde hengst Hambacher (mv. Coriander).

Bron: BWP