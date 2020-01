Eldorado van de Zeshoek en United nieuwe BWP-ambassadeurs

Het BWP stamboek krijgt er dit jaar maar liefst vier nieuwe ambassadeurs en tien ambassadeurs bij. Onder de vier nieuwe BWP-ambassadeurs de Team Nijhof-hengsten Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton) en United (v. Krack C), die familie Nijhof samen met Joop van Uytert en de Gebroeders Brouwer in bezit heeft. De hengsten worden volgende week gehuldigd op de BWP hengstenkeuring in Lier.

Zowel Eldorado van de Zeshoek als United zijn hengsten die bijzonder opvallen met hun nafok in de sport en worden daarom gehuldigd met het hoogste BWP-predicaat voor hengsten, het ambassadeurschap. Vooral Eldorado van de Zeshoek, vorig jaar door het KWPN keur verklaard, doet het goed op de HorseTelex Results Ranking waarbij alle resultaten in de internationale wedstrijdsport worden meegenomen. Eldorado van de Zeshoek klimt steeds verder omhoog, op dit moment staat hij 42ste op de A-ranking (nafok van alle leeftijden/minimaal 100 nakomelingen in de sport), 8ste op de B-ranking (nafok t/m 15 jaar/minimaal 80), 7de op de C-ranking (nafok t/m 13 jaar/minimaal 60) en 5e op de D-ranking (nafok t/m 11 jaar/minimaal 40).

Bamako de Muze en Littorio

Nog twee hengsten zijn vanaf dit jaar BWP-ambassadeur. Het gaat om Bamako de Muze (v. Darco) bij de springhengsten en Flemmingh’s halfbroer Littorio (v. Lord) bij de eventinghengsten. Bamako de Muze doet het net zoals Eldorado van de Zeshoek ook goed op de HorseTelex Ranking. De zoon van topmerrie Fragance de Chalus staat onder andere 4e op de C-ranking.

Tien nieuwe elitehengsten

Tien hengsten krijgen de BWP-elitestatus. Het gaat daarbij om één dressuurhengst en tien springhengsten. De elitedressuurhengst is Genesis (Jazz x Silvano N) van Stoetterij de Begijnhoeve. De springhengsten zijn Mithras de Regor (Elvis ter Putte x Darco), Mr Idol S (Plot Blue x Darco), Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze x Malito de Reve), Kaiser van het Lambroeck (Nabab de Reve x For Pleasure), Inonstop van ’t Voorhof (Nonstop x Fortuin Z), Clicksem (Cardino x Littorio), Deister (Quidam de Revel x Carthago), Eras St Hermelle (Vargas de St Hermelle x Andiamo en Tamerino (Voltaire x Landgraf I).

Bron: Horses.nl/BWP